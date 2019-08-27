"يحيى غالب الشعيبي" يؤكد على أهمية الدروس والعبر المستفادة من أحداث شبوة 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أكد سياسي جنوبي بارز على أهمية الدروس والعبر المستفادة من الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة، والمواجهات العنيفة التي إندلعت بين قوات المنطقة الثالثة الموالي لحزب الإصلاح، والنخبة الشبوانية التي كانت تدافع على المحافظة .



وقال السياسي الجنوبي المعروف، المحامي، يحيى غالب الشعيبي، في تغريدة له بتويتر، "الاستفادة من العبر والدروس أمر مهم للغاية، المطبات والصدمات التي تواجهك رغم عدم قدرتك على تقبلها" .

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وأستطرد "لكن فوائدها كثيره واستراتيجية للمستقبل تجعلك تعيد صياغة افكارك وتخفف درجةالتضخم والثقة الزائدة من داخلك وتبني قدراتك وفق التحديات والمخاطر" .. مؤكداً أن ما حصل في شبوه درس قاسي كان الجنوبيين محتاجين له .

وفي تغريدة أخرى، أكد المحامي الشعيبي على أهمية الخطاب التي تحمل عبارات التحدي والعزيمة، وليس الإنكسار والضعف .

وقال في تعليقه على تغريدة للمغرد الجنوبي، صالح الناخبي، أهمية خطابات من عاصروا تحديات الجنوب وارتبطوا بالثورة وعمق المقاومة وتجذرت روحهم بالهوية .. مؤكداً أنه من الطبيعي ان ينتج خطاب مقاومة وثبات وعزيمة .