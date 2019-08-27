اشتراكي الجنوب يعلن تخليه عن الاصلاح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشف الحزب الاشتراكي الموالي للعدوان عن موقفه من الأحداث الأخيرة والصراع الدائر في جنوب اليمن.

حيث اعلن الحزب رفضه القاطع لعملية الحشد والتجييش الذي يقوم به حزب الاصلاح وحكومة هادي ضد المحافظات الجنوبية .

Advertisements

وجددت الهيئة العليا للحزب في بيان لها موقفها المؤيد لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.

وجدد الحزب رفضه لارسال الحشود والتعزيزات العسكرية من المنطقة العسكرية الثالثة في مارب والمنطقة العسكرية الاولى في سيئون الى شبوة مؤكدة أن ذلك هو تكرار لمشهد حرب صيف عام 1994م.

وقالت في بيانها : “ان الاحداث التي شهدتها عدن وأبين ولا زالت تشهدها شبوة ليست وليدة الصدفة ولم تصنعها ظروف اليوم” ، موضحة ان ثقافة الكراهية من قبل بعض اجهزة الاعلام الرسمية والحزبية المرئية والمسموعة والمقرؤوة والالكترونية هي من اوجدت هذه الحرب .