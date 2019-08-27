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عودة القوات الجنوبية مطلب شعبي.. هاشتاج يتصدر تويتر
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أعلن الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، إطلاق هاشتاج يحمل إسم (عودة القوات الجنوبية مطلب شعبي) على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "إعلان تم إطلاق الهشتاج التالي عوده القوات الجنوبيه مطلب شعبي من أجل عوده القوات الجنوبية التي تقاتل خارج حدود الجنوب وترك المناطق الشمالية لتحريرها من قبل أبناء الشمال".
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج، وذلك للمطالبة بعودة القوات الجنوبية التي تقاتل خارج حدود الجنوب وترك المناطق الشمالية لتحريرها من قبل أبناء الشمال.
وعبر المغردون خلال مشاركتهم في الهاشتاج، عن مطالبتهم بعودة القوات الجنوبية من أجل حماية أرض الجنوب وتطهير ماتبقى منه من التنظيمات الإرهابية الإخونجية والمليشيات الحوثية.
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