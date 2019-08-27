Advertisements طائرة أمريكية تقصف تجمعات لتنظيم القاعدة في أبين الثلاثاء 27 أغسطس 2019 أفادت مصادر محلية، أن طائرة مُسيرة نفذت منذ قليل غارة جوية في شرق مدينة مودية بمحافظة أبين.

Advertisements وأضافت المصادر، أن الطائرة المسيرة التي يعتقد أنها أمريكية، أصابت تجمعات لعناصر تابعة لتنظيم القاعدة. ويتحالف تنظيم داعش الإرهابي و تنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات تستهدف كل القوات بابين Advertisements

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