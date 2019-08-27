سماع دوي انفجارات وإشتباكات متقطعة في أحياء مدينة عدن

قال شهود عيان في مدينة عدن "ان إشتباكات إندلعت في حي دار سعد والشيخ عثمان بمدينة عدن (جنوب اليمن) في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء".
وأفاد الشهود لـ "يمن شباب نت" سماعهم دوي انفجارات ومعارك متقطعة، ولم يعرف هوية المتقاتلين في الأحياء حتى لحظة كتابة الخبر 4:50 فجراً.
ومساء الاثنين سيطرت القوات الحكومية على معظم مديريات محافظة أبين (جنوب اليمن)، وأصبحت القوات على مشارف مديرية زنجبار عاصمة المحافظة.
وأمس أعلن الجيش الوطني سيطرته الكاملة على محافظة شبوة (شرق اليمن) عقب معارك استمرت خمسة أيام مع ميلشيات الإنتقالي المدعومة من الإمارات.
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