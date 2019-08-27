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التحالف العربي: ميليشيا الحوثي لا تمتلك الإمكانيات القتالية والاستخباراتية لمواجهتنا

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن السعودية والإمارات تعملان على دعم الحكومة الشرعية في اليمن.



وقال المالكي، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، إن ارتفاع وتيرة أعمال مليشيا الحوثي الإرهابية في اليومين الماضيين هو دليل على الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها.

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وأضاف أن هناك ضغطاً عملياتياً على مليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن ميناء الحديدة لا يزال نقطة لوصول الأسلحة المهربة من النظام الإيراني لمليشيا الحوثي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي قد أكد في وقت سابق أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ولهذا تطلق أكبر عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي لا تمتلك إمكانيات لمواجهة القدرات القتالية والاستخباراتية لقوات التحالف.