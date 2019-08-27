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قوات المقاومة المشتركة تحبط محاولات تسلل للحوثيين بالحديدة
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أحبطت قوات المقاومة المشتركة، الثلاثاء، محاولات تسلل إرهابية نفذتها مجاميع مليشيا الحوثي داخل أحياء مدينة الحديدة غربي اليمن، عقب خروقاتها الإنسانية المستمرة للهدنة الأممية.
وقال بيان مقتضب للمقاومة المشتركة إنها أحبطت عمليتين انتحاريتين لمجاميع حاولت التسلل واختراق الدفاعات الأمامية في الأحياء الشرقية من مدينة الحديدة.
وتمكنت القوات من كسر مجاميع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي تراجعت بعد تكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفقاً للبيان.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، رصدت عمليات القوات المشتركة 17 انتهاكاً لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وقرى منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، وذلك باستخدام الأسلحة الرشاشة والمتوسطة.
وألحق قصف مدفعي لجيوب جوالة لمليشيا الحوثي استهدف قرى "المرازيق" ومزارع النخيل في "وادي الجاح" غربي بيت الفقيه، بمنازل وممتلكات المدنيين خسائر مادية بالغة.
وفي جبهات الريف الجنوبي، تعرضت مناطق "الجبلية" ومدينة "التحيتا" وشرق وشمال مديرية "حيس" لقصف متقطع بواسطة قذائف مدفعية من عيار (120) و(82) لمواقع القوات المشتركة ومنازل المواطنين في أطراف المدينتين، حسب ذات المصدر.
ويقول مراقبون إن وقف إطلاق النار يشكل جوهر اتفاق ستوكهولم المتعلق بمحافظة الحديدة، لكن مليشيا الحوثي لم تمتثل لذلك، وشنت ضده عمليات عسكرية كبيرة أدت إلى مزيد من العنف والاقتتال.
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