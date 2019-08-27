شكرا لقرائتكم خبر عن الصبيحي ومهران قباطي والكازمي على رأس قوة عسكرية كبيرة فى أبين يستعدون لإقتحام عدن وإختفاء النوبي المدعوم من الامارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8883492قالت مصادر محلية خاصة أن العميد الصبيحي والعميد مهران قباطي والكازمي يحشدون قوة عسكرية في محافظة أبين لدخول العاصمة المؤقتة عدن وتحرير من مليشيات الإنقلابية المدعومة من دولة الإمارات . وأضافت المصادر ل"سقطرى بوست "أن قوة تتجمع الان في عدد من المديريات استعداد لإنهاء الانقلاب عن الشرعية والسيطرة عن عدن . وقالت مصادر خاصة أن انباء عن اختفاء النوبي احد قادة الدعم والاسناد للحزام الأمني المدعوم من الإمارات. وسيطرت قوات الشرعية على محافظة شبوة وأبين خلال اليوميين الماضيين بعد سقوطها بيد مليشيات الانتقالي . Advertisements 8883492 8883492

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