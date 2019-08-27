شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لجنة الوساطة تطالب من قيادة الجيش منحهم فرصة أخيرة ..وتبلغ القيادة بموقف نائب قائد الحزام الأمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4584098نشرالنقيب/ جلمود القميشي تغريدة قبل قليل رصدها "سمابرس" عبرحسابة الرئسمي في تويتر قال ان لجنة الوساطة تطالب من قيادة الجيش منحهم فرصة أخيرة حتى الساعة 3 صباحا لاستكمال عملية التسليم،وتبلغ القيادة ان موقف نائب قائد الحزام الأمني أصبح أكثر تفهم ومرونة بعدما اعلن الجيش الوطني انطلاق عملية تحرير #زنجبار الصميل خرج من عرض الجنة والقوة عز Advertisements 4584098

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