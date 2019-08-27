شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طائرة إماراتية تصل الان مطار عدن لاخراج هذه القيادات الجنوبية من عدن.. هروب جماعي للانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7863433وصلت طائرة إماراتيه قبل ساعة إلى مطار عدن. وغادرت المطار قبل قليل

بعد أن نقلت على متنها العديد من قيادات الانتقالي

بعد ابين عدن لاذوا بالفرار. Advertisements 7863433

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