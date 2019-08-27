شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: من عدن.. تحرك عسكري جديد ومفاجئ للانتقالي .. وخروج آليات ضخمة بطريقها إلى هذه المحافظة وشهود عيان يروون (التفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 9372943نقلت مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا معدات عسكرية ثقيلة إلى محافظة الضالع، كانت قد نهبتها من معسكرات ألوية الحماية الرئاسية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكدت مصادر محلية لـ"الموقع بوست" أن عددا من الآليات الثقيلة بينها مدافع ودبابات وعربات "بي أم بي" شوهدت في طريقها إلى محافظة الضالع قادمة عدن على متن شاحنات كبيرة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور لشاحنات في مدينة الضالع تحمل على متنها دبابات وعربات بي أم بي.
وكانت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي قد نقلت في وقت سابق مجموعة من الدبابات وعربة بي أم بي لموقع جبل الُعر بمنطقة يافع، وذلك بعد أن استحوذت عليها خلال اقتحامها ونهبها لمُعسكرات ألوية الحماية الرئاسية بعدن.9372943
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: من عدن.. تحرك عسكري جديد ومفاجئ للانتقالي .. وخروج آليات ضخمة بطريقها إلى هذه المحافظة وشهود عيان يروون (التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.