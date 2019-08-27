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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب
كشفت مصادر محلية في محافظة مأرب، عن تحرك عددا كبيرا من الأطقم والمصفحات التابعة لحزب الإصلاح ، عصر الإثنين، باتجاه محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد.
وأضافت المصادر، أن العشرات من الأطقم والمصفحات التابعة لقوات علي محسن الأحمر الجناح العسكري للإصلاح، تحركت باتجاه شبوة كتعزيزات لقوات هادي المتواجدة بالمحافظة النفطية.
وأشارت المصادر، إلى أن حشود كبيرة من الأطقم والمصفحات والمقاتلين تحركت على مدار اليومين الماضيين إلى شبوة، التي تشهد معارك عنيفة بين النخبة الشبوانية المدعومة اماراتيا وقوات هادي المسنودة بمليشيات حزب الإصلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر قادمة من مأرب.. تعزيزات عسكرية جديدة في طريقها الى شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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