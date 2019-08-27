شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هاني بن بريك يعلن الاستسلام والانضمام للشرعية ويوجه بسحب جميع عناصر الحزام الامني من النقاط... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاني بن بريك يعلن الاستسلام والانضمام للشرعية ويوجه بسحب جميع عناصر الحزام الامني من النقاط والمعسكرات وفتح ابواب عدن امام قوات الجيش الوطني .. ما الذي حدث !؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يعلن الاستسلام والانضمام للشرعية ويوجه بسحب جميع عناصر الحزام الامني من النقاط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.