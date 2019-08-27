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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الانتقالي ينقلب على الامارات ويهاجم اكبر معسكراتها في عدن .. مواجهات عنيفة وسقوط عشرات القتلى والجرحى وطائرة اماراتية تنقل ضباط اماراتيين مصابين الى ابو ظبي ..«تفاصيل ماحدث فجر اليوم»

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