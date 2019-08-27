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قوات الجيش تواصل التقدم في معقل الحوثيين بمحافظة صعدة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أحرزت قوات الجيش الوطني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقدمًا جديدًا في جبهة كتاف (شرقي محافظة صعدة المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد).



وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، الإثنين، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيات الحوثي المتمردة.

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من ناحية أخري، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات المليشيات الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفر الهجوم والقصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها. ويخوض الجيش اليمني، مدعومًا من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.