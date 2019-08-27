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التحالف العربي يعترض ويسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات من صنعاء

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إعتراض وإسقاط التحالف لطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية من صنعاء بإتجاه الأراضي السعودية .



وقال المالكي في تصريح صحفي نشرته وكالة واس، أن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار ( مسيّرة ) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من ( صنعاء ) باتجاه الأعيان المدنية ( بخميس مشيط ).

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وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية .

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.