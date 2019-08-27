الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف العربي يعترض ويسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات من صنعاء 

0 نشر
اليمن العربي - وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

التحالف العربي يعترض ويسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات من صنعاء

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

10e77f168c.jpg
التحالف العربي يعترض ويسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات من صنعاء 

كتب

الخليج 365 - وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إعتراض وإسقاط التحالف لطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية من صنعاء بإتجاه الأراضي .

 

وقال المالكي في تصريح صحفي نشرته وكالة واس، أن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار ( مسيّرة ) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من ( صنعاء ) باتجاه الأعيان المدنية ( بخميس مشيط ).

Advertisements

 

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية .

 

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعترض ويسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات من صنعاء  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا