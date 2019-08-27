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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مخمور يقتحم غرفة اشهر فنانة سعودية ..شاهد بالفيديو ما الذي حدث لها في الحمام !؟

أصيبت الفنانة السعودية، وعد، بحالةٍ من الفزع بسبب موقفٍ حدث معها أثناء إقامتها داخل أحد الفنادق في لندن، موضحةً أنَّ هناك شخصًا “مخمورًا” أجنبي الجنسية اقتحم غرفتها بشكلٍ مرعب، ومن شدة الطرق على الباب استيقظت من نومها؛ ما أصابها بحالةٍ من الرعب. وقالت عبر مقطع فيديو في تطبيق سناب شات، إنَّ هذا الشخص كان لديه إصرارٌ كبيرٌ على اقتحام غرفتها، لذا قامت بإبلاغ الفندق على الفور لإرسالِ رجال الأمن للتعامل مع هذا الرجل الذي فقد صوابه بسبب تناوله الكحول. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عاجـــل : وفاة داعية سعودي شهير والحزن يجتاح المملكة الان مخمور يقتحم غرفة اشهر فنانة سعودية ..شاهد بالفيديو ما الذي حدث لها في الحمام !؟ عاجـــل : شاهد اول فيديو للقوة الضاربة التي توجهت نحو عدن .. ليست من شبوة او ابين .. المحافظة التي لم يتوقعها الانتقالي توجه له صفعة مؤلمة عاجـــل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد Advertisements عـــــاجـــــل : الجيش الوطني يعلن عن توجيه الضربة القاضية للمجلس الانتقالي .. شاهد ما الذي حدث فجر اليوم وأنهى كل احلام الامارات عاجـــل : حدث طارئ الان في الجنوب يقلب الموازين راسا على عقب .. والساعات القادمة مفصلية ..شاهد اخر التفاصيل عاجـــل : محمد العرب يعلن الان عن خبر عاجل وقرار جمهوري للرئيس هادي .. شاهد التفاصيل مذيعة بقناة الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد ----------------------------------------- وأضافت أنّه من شدةِ شعورها بالخوف من قدرته على اقتحام الغرفة عليها قبل وصول الأمن، اختبأت داخل الحمام وأغلقت الباب جيدًا عليها من الداخل حتى لا يتمكن من الوصول إليها.

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