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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجيش الوطني يعلن عن توجيه الضربة القاضية للمجلس الانتقالي .. شاهد ما الذي حدث فجر اليوم وأنهى كل احلام الامارات



تمكنت قوات الجيش الوطني من بسط سيطرتها على معظم مديريات محافظة ابين .

وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني سيطرت حتى مساء امس الاثنين على 11 مديرية في محافظة ابين ولم يتبقى لها سوى مديريتين فقط هما عاصمة المحافظة«زنجبار» ومديرية خنفر .

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وفي ذات السياق اصدر اللواء الخامس مشاه في محافظة أبين مساء امس الاثنين بيان دعا فيه، مليشيا الانتقالي الإماراتي في المحافظة، إلى سرعة تسليم مواقعها وإعلان ولائها للرئيس هادي، والعمل على تجنيب المحافظة للفوضى والاقتتال. وقال اللواء في بيان له، "ندعو قيادة لقوات المنضوية تحت المجلس الانتقالي الانقلابية في عاصمة المحافظة زنجبار، ومديرية خنفر، الى مراجعة حساباتهم، وتجنيب المنطقة أي فوضى او اقتتال" وطمأن كافة المواطنين بأن الأوضاع مستقرة، وأن الأمور تحت السيطرة". محذرا من "أي قوات من خارج المحافظة، من أي تحشيد صوب محافظة أبين". ولم يتبقى للقوات الحكومية سوى مديريتين وهما زنجبار (عاصمة المحافظة) ومديرية خنفر، حتى يتم إعلان السيطرة الكاملة على محافظة أبين، وإنهاء سيطرة ميلشيات الانتقالي الإماراتي، والتي اقتحمت المحافظة خلال الأسابيع الماضية، عقب سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن). يشار أن قوات الجيش الوطني تمكنت امس الاثنين، من بسط سيطرتها الكاملة على كافة مديريات محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن بعد معارك استمرت خمسة أيام مع مليشيات النخبة التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي.

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