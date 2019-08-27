شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الشرعية يدخل في هذه اللحظات مدينة زنجبار عاصمة أبين .. والطيران ينفذ أول غارة جوية (تفاصيل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش بحركات مثيرة وملابس جريئة .. ‘‘سما المصري’’ تستفز الكويتيين في عقر دارهم وتنشر (فيديو فاضح) من أبراج الكويت .. وهكذا كان الرد

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كانت هذه تفاصيل خبر جيش الشرعية يدخل في هذه اللحظات مدينة زنجبار عاصمة أبين .. والطيران ينفذ أول غارة جوية (تفاصيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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