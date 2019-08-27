إصلاح حضرموت يدعو لتجنيب المحافظة الصراعات وتغليب المصلحة العامة

أكد القيادي بإصلاح وادي حضرموت، أمين المكتب التنفيذي بالتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور حسن عبدالله باسواد على تجنيب المحافظة الصراعات، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.
جاء ذلك خلال لقاءه بالقاضي أكرم نصيب العامري، رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي، لمناقشة الأحداث الجارية وتعزيز التواصل المشترك.
وأشار باسواد، إلى تجنب الانزلاقات في أي مسارات تضر بمصلحة حضرموت وأهلها، مضيفاً إلى أن المجتمع الحضرمي لا يؤيد المظاهر المسلحة والخارجة عن القانون.
من جانبه، شدد العامري، على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، لافتاً إلى المطالبات المتكررة بأن تأخذ المحافظة حقوقها في التمثيل كاملة في كافة المجالات.
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