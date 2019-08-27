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أبين .. حزام شقرة ينفي مزاعم السيطرة على المدينة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

نفى قائد الحزام الأمني بمدينة شقرة بمحافظة أبين سيطرة قوات الجيش على المدينة .

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وتناقلت وسائل إعلام محلية عن قائد الحزام الامني قطاع شقرة علي سالم أن الأخبار المتداولة عن سيطرة الجيش على المدينة عارية عن الصحة .. مؤكداً أن قوات الحزام الأمني تسيطر على مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.

وكانت مواقع وصفحات تابعة لنشطاء الإخوان والإصلاح، قد تداولوا أنباء ومزاعم تتحدث عن سيطرة قوات تتبع الجيش على مدينة شقرة بهدف قطع خطوط الإمدادات على قوات النخبة الشبوانية .

وبحسب المزاعم فإن قوات من اللواء 115 بأبين التابع للجيش سيطرت على مفرق مدينة شقرة بمحافظة ابين فجر يوم الاثنين، وانتشرت على طول الطريق الواصلة بين شقرة ولودر وبين شقرة واحور.