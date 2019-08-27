طائرات قاصف 2k تواصل رحلاتها الجوية إلى قاعدة الملك خالد في عسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير

عاود سلاح الجو المسير اليمني، قبل قليل، رحلاته الجوية الى السعودية في اطار مهمته لأستهداف بنك الأهداف الاستراتيجية في مملكة ال سعود.

واعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عملية هجومية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير.

واوضح العميد سريع في بيان له ، أن عدد من طائرات قاصف 2k استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد، مؤكداً أن الضربات كانت مسددة

وقال : يأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التى بلغت خلال ال 12 ساعة الماضية 40 غارة جوية.