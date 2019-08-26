شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالصورة.. بطل جنوبي يقهر الانتقالي ويدفعهم لذرف الدموع كالنساء ويجعل حكام الامارات يدركون أن ما خططوا له طويلا انتهى والى الابد (الاسم + صورة البطل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عاد القائد العسكري خالد العظمي مرة اخري الى منشأة بلحاف لرفع سارية العلم الجمهوري داخل الشركة بعد أن فصلتة النخبة الشبوانية من قياده حماية منشأة بلحاف في عام ٢٠١٨ بسبب رفعة للعلم اليمني ورفضة رفع العلم الانفصالي.

وتسلمت القوات الحكومية في بشبوة، منشآة بلحاف للغاز المسال، بعد إحكام سيطرتها على غالبية المحافظة.

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وسيطرت قوات الجيش في شبوة، اليوم الإثنين، على معظم المديريات التي كانت تحت سيطرة قوات المجلس الإنتقالي المدعوم إمارتياً.

وظلت منشآة بلحاف منذ 2015، تحت سيطرة القوات الإماراتية، وهو ما أعاق إعادة إنتاج وتصدير الغاز المسال من المنشآة.

ويعد مشروع الغاز المسال في بلحاف شبوة، أكبر مشروع استثماري وصناعي في اليمن.

وفي 2014، سجلت إيرادات منشآة بلحاف، أربعة مليار دولار، تتقاسمها الحكومة مع الشركات الأجنبية الثلاث المشغلة للمشروع.

وتوقعت مصادر حكومية إعادة إنتاج وتصدير الغاز المسال من منشآة بلحاف مطلع العام الجاري، بعد توقفه طيلة السنوات الأربع الماضية.