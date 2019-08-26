شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن... بيان هام لألوية العمالقة الجنوبية .. بعد انتصارات الشرعية في شبوة (نص البيان) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الإثنين، بياناً، تعليقاً على الأحداث في شبوة، بعد سيطرةج القوات الحكومية على المحافظة، ودحر العناصر الانفصالية التابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وأكد البيان الذي تلقى “المشهد اليمني” نسخة منه، على أهمية الجلوس في طاولة حوار بين الشرعية والانتقالي الجنوبي.



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كما دان البيان حالة العنف والقتال، داعياً لجميع لتحكيم العقل والتوقف عن القتال كون الضحايا في الأخير هم إخوة وجنوبيون بنفس الوقت.

وطالب البيان من حزب الإصلاح بالتوجه لقتال الحوثي في صنعاء وليس في الجنوبي، في رسالة اتهام للشرعية والجيش الوطني بسيطرة الإصلاح عليه.

المشهد اليمني يعيد نشر نص البيان:

بِسْم الله الرحمن الرحيم إنطلاقاً من قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) صدق الله العظيم

أننا في ألوية العمالقة يحزننا ما يحصل لأخواننا في شبوة من اقتتال وإراقة دماء إخواننا الجنوبيين وهو ما يحزن قلب كل جنوبي فضلاً على كل مسلم .

فلا زلنا نعلو باصواتنا بتوقيف إراقة الدماء وكف الشر وتهدئة الأمور وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار .

كما أننا نوجه دعوتنا لأخواننا أبناء شبوة إلى عدم الإنجرار وراء دعوات جماعة الإخوان المسلمين ( حزب الإصلاح ) التي تحرضهم على الإقتتال مع اخوانهم الجنوبيين نأسف لموقف حزب الاصلاح (الإخوان المسلمين) ومن على شاكلتهم عندما لم يحركوا ساكناً طوال السنين بالجبهات ضد مليشيات الحوثي ورأينا مواقفهم المخزية والمضحكة ، فسهامهم محفوظة بإتجاه الحوثي، ولكنها موجهة وبقوة في نحور إخواننا الجنوبيين، ففي الوقت الذي كنّا فيه نقاتل الحوثي لتحرير أراضي الشمال في جبهة ساحل البحر الأحمر ، كانت المفاجأة بتحريك قواتهم إلى شبوة بدل من تحريكها نحو صنعاء .

نطلب من أبناء شبوة للجلوس على طاولة الحوار والتوقف عن إراقة الدماء ، كما نطالب الشرعية بالإستماع للمجلس الإنتقالي الجنوبي فمطالبهم مطالب الشعب الجنوبي وواجب عليكم السماع لها ونحن معهم بمطالبهم كوننا من أبناء الجنوب .

كما ننصح حزب الإصلاح ( الاخوان المسلمين) أن يتوجهوا لقاتل الحوثي بصنعاء وليس لقاتل الجنوبيين .

صادر عن / قوات ألوية العمالقة الجنوبية الإثنين ،، الموافق 26 أغسطس 2019