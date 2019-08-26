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ورد الآن : اعتقال قيادي حوثي بارز كان في طريقه الى صنعاء..(الصورة + الأسم)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، يوم الأحد 25 اغسطس/آب، القبض على قيادي في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت صحيفة "الصحوة" الالكترونية عن مصادر أمنية في مأرب قولها أنه تم القبض على القيادي الحوثي يحيى بن حسين الديلمي في إحدى النقاط المنتشرة على الطريق المؤدي إلى صنعاء.

 

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ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تفاصيل أكثر حول العملية.

وتتنقل مليشيا الحوثي وقياداتها بهويات مزورة إلى خارج البلاد وكذا التنقل الداخلي بين المحافظات اليمنية.

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