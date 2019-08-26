شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن انهيار غير مسبوق ومخيف للريال اليمني .. الدولار يتعدى الـ600 (تعرف على أسعار الصرف الآن) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أسعار الصرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 26 اغسطس/آب 2019م. الدولار

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