شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : صيد ثمين للشرعية بشبوة .. وقوع أكثر من 50 عنصرا بينهم 3 من أخطر القيادات الانفصالية في قبضة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - افادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين بوقوع احد ابرز القيادات الانفصالية الخطيرة في قبضة القوات الحكومية خلال المعارك الاخيرة التي شهدتها محافظة شبوة (شرقي اليمن). وقالت المصادر لمأرب برس ان عدد من قادة ما يسمى الحزام الامني الموالي للامارات بينهم المدعو محمد حسين الفيضي وهو الذراع الايمن للقيادي يسران المقطري والقيادي في ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب وقعوا في قبضة أبطال الجيش الوطني خلال معارك امس بالقرب من عتق. أخبار قد تهمك: Advertisements

واشارت المصادر الى انه تم اسر الفيضي رفقة قيادي اخرى يدعى الدماني مع قادة في ميليشيات الحزام . وامس قال مصدر عسكري بشبوة ان أكثر من 50 عنصرا من النخبة والحزام تم اسرهم خلال المواجهات بينهم أركان اللواء الثامن صاعقة التابع لمليشيات الانتقالي المدعو مازن الجندي.

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