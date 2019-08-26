خبير عسكري : الجنوبيون سيمشون في الطريق الذي إختاروه لأنفسهم 

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

الخبير العسكري الجنوبي العميد خالد النسي

كتب عدن - الخليج 365

أكد الخبير العسكري الجنوبي، العميد، خالد النسي، أن الجنوبيين سيمشون في الطريق الذي إختاروه لأنفسهم .



جاء ذلك في تغريدة له نشرها بتويتر، ورصدها موقع (الخليج 365) .

Advertisements

وقال العميد النسي في تغريدته، "وهل المطلوب من الجنوبي ان يسلم وطنه لعصابات الفيد والارهاب ويبقى أجير ينفذ ما يطلب منه فقط ويبقى إنسان مجرد من الهويه والانتماء".

وأضاف "انا اعلم منهم الجنوبيين واعلم انهم لن يمشوا في الطريق الذي ستختارونه لهم بل سيمشون في الطريق الذي اختاروه لأنفسهم وهو طريق النضال حتى استعادة وطنهم" .

وفي تغريدة سابقة، وصف النسي الجنوبيون الذين يتعاونون مع أعداء الجنوب بـ"الخونة" .

وذكر النسي في تغريدته، "الجنوبي الذي يتعاون مع أعداء الجنوب وباع اهله وناسه من اجل مصالح والذي يتشفى في اهله وهم يعانون أقصى الظروف وفِي الأخير يقول انا جنوبي ولا احد يزايد علينا. نعم انت جنوبي ولكن جنوبي خائن والذي تعمله لم يعمله حتى الدحابشه وانت عدو مثلك مثل سيدك الذي اشتراك" .