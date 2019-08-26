ماذا قالت الناشطة الجنوبية سارة عبدالله عن أحداث شبوة ؟!

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الإثنين 26 أغسطس 2019
الناشطة الجنوبية سارة عبدالله حسن
كتب
الخليج 365
علقت الناشطة الجنوبية، سارة عبدالله حسن، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة، وأستهدفت خلالها قوات الإصلاح، النخبة الشبوانية .
وقالت سارة في تغريدة لها بتويتر، "واهم من ظن ان شعب ناضل من سنوات طويلة تهز ثباته معركة هنا أوهناك،ولكل من يبثون اليأس، نقول ماقال الشهيد الادريسي : الجلسة لم ترفع بعد" .
وأضافت "هذا لا يعني ان نكمل دون تقييم لخطوات بدت غير مدروسة وافتقدت لرؤية سياسية وتغطيه اعلامية ذكية، لكنها لم تفقدنا قيمة نصر حققناه، وكأنها ضريبه لابد منها!" .
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