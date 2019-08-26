Advertisements أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة ارشيفية كتب الخليج 365 الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019 وهي كالتالي : عاجل.. شاعر جنوبي يُوجه صدمة مدوية للجنرال الأحمر وعبدالملك الحوثي جميح: بيان التحالف استنكر تعرض الإمارات لحملة تشويه أجواء "مكلاوية" ساحرة.. متع ناظريك بجمال المنظر "صور" إعلامي يمني يكشف معلومات حصرية حول استماتة مليشيات الإصلاح والقاعدة في معارك القتال بشبوة صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مران وزير السياحة يعبر عن حزنه على وضع اليمن بهذا المقطع.. فيديو قوات ألوية العمالقة الجنوبية تصدر بيانا حول تداعيات الأمور في شبوة Advertisements اتهامات لقيادات اخوانية في الرئاسة والحكومة بتهديد الصحفيين في اليمن الانتقالي الجنوبي يرحب بدعوة السعودية والإمارات لوقف إطلاق النار مشرف مليشيا الحوثي في سنحان يلقى مصرعه في جبهة نهم الإنتقالي ينجح في تحقيق إستقرار ملحوظ في الخدمات العامة بعدن اللجنة التحضيرية لندوة الشعر الشعبي الحضرمي تعقد اجتماعها الأول محللون: التشويش على الانتقالي سيقوض جهود مكافحة الإرهاب بالجنوب الإنتقالي يضع حداً للسوق السوداء ويعيد تنظيم سوق بيع المشتقات النفطية في عدن قيادي في الإنتقالي يؤكد : لن نترك عتق لقمة سائغة للإرهابيين أحمد لملس : للحرب أسرارها وصمتنا عنها لن يطول عضو الانتقالي الصادر يكشف لـ "الخليج 365" حقائق حول شبوة وعن الوحدة والإمارات # اليمن # صعدة # لملس # الزبيدي # شبوة # الإمارات # السعودية # عدن # الإصلاح # الحوثي # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # مكافحة الإرهاب # التحالف # الانتقالي # الإنتقالي # . # عتق

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