Advertisements ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غد الثلاثاء الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة ارشيفية كتب الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية يوم غد الثلاثاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين بحسب الجدول التالي :

رقم الرحله :605 خط الرحله : القاهره- سيئون. موعد الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) والوصول: 0630 صباحا . رقم الرحله : 604. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. Advertisements رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 1115 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1545 عصرا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1645 مساء. الوصول: 1930 مساء . رقم الرحله :601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله :854. خط الرحله : عدن- مومباي الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1430 ظهرا. رقم الرحله :855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 1530 عصرا. (توقيت مومباي). الوصول: 1700 مساء . رقم الرحله :506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 1800 مساء. الوصول: 2000 مساء. رقم الرحله :507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 2100 مساء. (توقيت جده ). الوصول: 2300 مساء . رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 2359 مساء. الوصول: 0230 فجر اليوم التالي الاربعاء الموافق 28 اغسطس . Advertisements

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