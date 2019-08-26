شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار الوضع عسكرياً في محافظة تعز وحشد قيادات وقوات عسكرية من العيار الثقيل (تطورات طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4588743قالت مصادر محلية، إن قيادات عسكرية وأمنية كبيرة موالية للإصلاح تتواجد الليلة في مدينة التربة، وإن هناك مخطط لتفجير الوضع في المدينة.

وأضافت المصادر إن العميد عدنان رزيق قائد اللواء الخامس حرس رئاسي رئيس عمليات محور تعز، والعميد عبد العزيز المجيدي قائد اللواء 170 دفاع جوي أركان حرب محور تعز، والعميد جمال الشميري قائد الشرطة العسكرية، ومدير أمن تعز أمين الأكحلي يتواجدون في مدينة التربة، وإن هناك مخططاً لتفجر الوضع في المدينة.

وذكرت المصادر أن هذه القيادات التي يستخدمها الإصلاح دوماً لتمرير مخططاته في تعز كما حصل في المدينة القديمة والجبهة الشرقية.

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وبحسب المصادر فإن مبرر دخول هذه القيادات إلى التربة كان بحجة إقناع مدير الأمن بالعودة إلى مدينة تعز، حيث يرفض العودة منذ تفجر الوضع في البيرين على خلفية إقالة مدير أمن الشمايتين.

وأكدت المصادر، أن مرافقي هذه القيادات، وهم بأعداد كبيرة، تتواجد داخل المجمع، في حين وصلت قوات وأطقم من نقاط محسوبة على اللواء الرابع مشاه بقيادة الجبولي.

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