شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول رئيس الحكومة اليمنية الى مارب و""الخليج 365"" ينشر اول صور له برفقة قائد الواء 26 (شاهد صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9429457 ورد الان : مباشرة من محلات الصرافة... انهيار كبير لاسعار الصرف و""الخليج 365"" ينقل لكم اخر سعر قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم نشر االصحفي سمير النمري قبل لحظات تغريدة رصدها موقع "سمابرس" عبرحسابة في تويتر وهذا ماقال فيها. رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك يزور معسكر اللواء 26 ميكا بمحافظة مأرب برفقة قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء مفرح بحيبح. ورد الان : مباشرة من محلات الصرافة... انهيار كبير لاسعار الصرف و""الخليج 365"" ينقل لكم اخر سعر قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم

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