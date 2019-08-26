شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مباشرة من محلات الصرافة... انهيار كبير لاسعار الصرف و""الخليج 365"" ينقل لكم اخر سعر قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 5988070واصلت أسعار الصرف في اليمن، ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وكان سعر الصرف مساء الإثنين، الموافق 26 اغسطس 2019م، على النحو التالي:-
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|سعر الدولار الأمريكي`
|590
|594
|سعر الريال السعودي
|155
|156
|سعر الدرهم الإماراتي
|158
|159
|أسعار اليورو الأوروبي
|648
|651
|أسعار الجنيه الاسترليني
|700
|704
|أسعار الدولار الكندي
|435
|438
|سعر جنيه مصري
|35
|36
|سعر الريال القطري
|156
|157
|سعر الدينار الكويتي
|1904
|1914
|أسعار الريال العماني
|1505
|1515
|أسعار الدينار الأردني
|816
|820
|أسعار الدينار البحريني
|1429
|1458
5988070
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