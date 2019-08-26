ورد الان : مباشرة من محلات الصرافة... انهيار كبير لاسعار الصرف و""الخليج 365"" ينقل لكم اخر سعر قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - 5988070واصلت أسعار الصرف في اليمن، ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. وكان سعر الصرف مساء الإثنين، الموافق 26 اغسطس 2019م، على النحو التالي:- العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 590 594 سعر الريال السعودي 155 156 سعر الدرهم الإماراتي 158 159 أسعار اليورو الأوروبي 648 651 أسعار الجنيه الاسترليني 700 704 أسعار الدولار الكندي 435 438 سعر جنيه مصري 35 36 سعر الريال القطري 156 157 سعر الدينار الكويتي 1904 1914 أسعار الريال العماني 1505 1515 أسعار الدينار الأردني 816 820 أسعار الدينار البحريني 1429 1458 5988070

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