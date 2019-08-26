شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اللواء هيثم قاسم طاهر يفجر مفاجأة جديدة ويخرج عن صمته ويطلق اقوى تصريح حول الاحداث في شبوة وابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9969012

عاجــــل : بريطانيا تفاجئ الجميع وتلتقي بـ "عيدروس الزبيدي" وتدعم الانفصال وتعترف باليمن الجنوبي (تفاصيل طارئة)

أصدرت ألوية المشاه، التي يقودها اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، اليوم الاثنين، بيان ناري بعد انتصار الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة شبوة.

وأكدت الالوية في بيان نشرة ” "الخليج 365" ” على” أن تحكم جماعة الاخوان المسلمين في الشرعية هو ما يؤدي وسيؤدي الى نتائج كارثية على الجميع سواء على المستوى السياسي والاقتصادي او المستوى العسكري والأمني”.

وكانت الوية العمالقة أصدرت بيان مماثل اليوم الاثنين.

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“"الخليج 365" ” ينشر النص الكامل للبيان:

بيان صادر عن قطاع ألوية المشاه … بقيادة اللواء الركن/ هيثم قاسم طاهر

بِسْم الله الرحمن الرحيم

نعبر عن أسفنا الكبير ازاء ما يحصل من تطورات عسكرية في محافظة شبوة لا تخدم سوا مشروع الانقلاب الذي تقوده ميليشيات الحوثي، علاوة على ما تعطيه هذه التصرفات من فرصة جديدة للتنظيمات المتطرفة بعد ان طردها ابناء شبوه بشكل شبه كامل، لذلك نؤكد ان التجربة الأمنية الفريدة التي قادت زمامها قوات النخبة في محافظة شبوة الأبية، تفرض علينا جميعاً احترامها ودعمها بدلاً من تدميرها خدمةً لأجندات مشبوهه.

اننا في قطاع ألوية المشاه بقيادة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، نؤكد دعمنا الكامل لأبناء محافظة شبوه في استعادة الأمن الى محافظتهم، مؤكدين اننا الى جانبهم في حماية محافظتهم وخياراتهم المشروعة.

ان السياسات القمعية واستخدام القوة في فرض واقعاً لا يتماشى مع تطلعات الناس في الجنوب لن تؤدي الى اي حلول، بل ستضيف تعقيداً ستكون نتيجته الاضرار بالمشروع العربي، مؤكدين في السياق ذاته ان تحكم جماعة الاخوان المسلمين في الشرعية هو ما يؤدي وسيؤدي الى نتائج كارثية على الجميع سواء على المستوى السياسي والاقتصادي او المستوى العسكري والأمني.

ان معالجة الاوضاع في الجنوب تستدعي تدخلاً جاداً من دول التحالف العربي والمجتمع الدولي، تدخلاً يراعي الدعم الشعبي الذي يحضى به المجلس الانتقالي الجنوبي الذي رسم تجربة سياسية جديرة بالإهتمام والدعم في ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة.

اننا نؤكد ضرورة التنسيق الكامل مع دول التحالف العربي في كل التفاصيل على الارض، ونرفض اي اجراءات غير معقوله ولا تتم بالتشاور او لا تحضى بدعم الاشقاء في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

صادر عن /

ألوية المشاه … بقيادة اللواء الركن/ هيثم قاسم طاهر

الإثنين .. 26/ 08 / 20199969012