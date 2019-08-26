شكرا لقرائتكم خبر عن عاجــــل : بريطانيا تفاجئ الجميع وتلتقي بـ "عيدروس الزبيدي" وتدعم الانفصال وتعترف باليمن الجنوبي (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1358670

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التقى عيدروس الزُبيدي، رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأثنين، بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن السيد مايكل آرون، وذلك في مبنى سفارة المملكة المتحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وناقش اللقاء العديد من الملفات والقضايا العالقة وعلى رأسها الملف السياسي والأمني، والتطورات الأخيرة المؤسفة في محافظة شبوة، والتي تمثل في مجملها تعقيد إضافي وكبير للمشهد في اليمن

ويأتي هذا اللقاء ضمن المساعي التي تبذلها المملكة المتحدة في إطار دعم جهود المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في الحوار الذي دعت له وزارة الخارجية السعودية، حيث أكد الزُبيدي على أن نجاح أي مفاوضات أو حوارات مرهون بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف مستقل يمثل قضية الجنوب وتطلعات شعبه، حتى يتمكن الجنوبيون من تقرير مصيرهم وتحديد مستقبلهم السياسي حسب وصفه

وعبر السفير البريطاني عن سروره باللقاء وتقديره لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً على أن الواقع يحتم التعامل بجدية وواقعية مع قضية الجنوب، مشدداً على أن للجنوبيين الحق في تحديد مستقبلهم ومصيرهم ضمن آلية يتم الاتفاق عليها.

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