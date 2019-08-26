قصف جوي وصاروخي على أهداف عسكرية وسط وجنوب السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

تتواصل العمليات العسكرية على الحدود اليمنية السعودية كما يواصل سلاح الجو المسير قصفه لبنك الأهداف في العمق السعودي.

حيث اطلق أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم الاثنين 3 صواريخ من طراز زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبل النار قبالة جيزان وجبهة حيران الحدودية بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري أنه تم إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شرق وغرب جبل النار قبالة جيزان وإصابات مباشرة.

وفي جبهة حيران أطلق أبطال الجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي.

وتأتي هذه العمليات بعد ساعات من قيام سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، بتنفيذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد3 المسيرة على هدف عسكري في الرياض.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع: إن “الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض، مؤكدا أن الإصابة مباشرة.

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وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم”.

وجدد العميد سريع الدعوة “للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا”.

وكان سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية قد نفذ، أمس الأحد، ثلاث عمليات استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية حيث استهدفت طائرات تو كي مرابض الطائرات الحربية، ومبنى الاتصالات، وبرج الرقابة في القاعدة.

وأكد ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن “القوات المسلحة تهدف من تكرار الاستهداف لإخراج القاعدة الجوية عن الخدمة أو إصابتها بالشلل التام كونها من أهم القواعد التي يستخدمها النظام السعودي منطلقا لعملياته العدائية ضد أبناء شعبنا”.

وفي أبها نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مطار ابها الدولي استهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الاصابة مباشرة بفضل الله تسببت فى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وتوجت عمليات الأمس بـ”عملية واسعة جدا” هي الأولى والأكبر بالأسلحة البالستية المتوسطة منذ بدء العدوان، أطلقت القوة الصاروخية عشرة صواريخ بالستية نوع بدر 1 استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جيزان.