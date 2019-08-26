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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وفاة داعية سعودي شهير والحزن يجتاح المملكة الان

تُوفي إلى رحمة الله تعالى الداعية الشيخ عبدالله المنيف؛ المدرس في المعهد العلمي ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقاً، وستُقام الصلاة عليه عصر اليوم الإثنين في جامع البابطين بشمال مدينة الرياض، كما سيكون مكان العزاء في منزله بحي النفل بالرياض.

وعُرف "المنيف" -رحمه الله- بدماثة أخلاقه وبتواضعه وحرصه على طلب العلم وحرصه على المساجد ومنسوبيها من خلال دقته في اختبار الأئمة والمؤذنين بفرع الشؤون الإسلامية بالرياض لأكثر من عشرين سنة قضاها في العمل مقرراً في اللجنة، إلى جانب مشاركته في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض، وله عديدٌ من البرامج الدعوية والإرشادية، كما شارك في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة لسنوات حتى قُبيل وفاته.

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وراج نبأ وفاته بمواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات كثيرٍ من طلبة العلم والدعاة والأئمة، أن يغفر الله له ويرحمه ويجعل منزله في عليين.