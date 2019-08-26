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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حدث طارئ الان في الجنوب يقلب الموازين راسا على عقب .. والساعات القادمة مفصلية ..شاهد اخر التفاصيل

واصلت قوات الجيش الوطني اليوم الاثنين مطاردة العناصر المتمردين التابعين لمايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي .

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وتمكنت قوات الجيش الوطني مساء اليوم من بسط سيطرتها على مدينة احور وتأمينها بشكل كامل وسط التفاف شعبي كبير من ابناء المنطقة .

وقال مصدر عسكري لموقع "الميناء نيوز" ان قوات الجيش الوطني بعد سيطرتها على مديرية احور ، تستعد للتوجه نحو مدينة زنجبار ، عاصمة محافظة ابين ، لتامينها من عصابات ما يسمى بالمجلس الانتقالي .

وبحسب المصدر فإن القوات الحكومية التي سيطرت على مديرية احور وستتوجه إلى زنجبار يشارك فيها كلا من اللواء 115 مدرع واللواء 103 مدرع وكتائب القوات الخاصة أبين وكتائب الشرطة العسكرية أبين وكتائب من اللواء 21 بقيادة العميد جحدل حنش وكتائب من اللواء 37 التابع للواء طيمس وكتائب حزام المنطقه الوسطئ بقيادة المحوري، وكتائب من اللواء الاول حرس رئاسي .



وفي ذات السياق اعلن قائد التدخل السريع بالحزام الامني قطاع الساحل ، العميد علي عبدالله احمد المسهرج انضمامه وجميع قواته للجيش الوطني ، وذلك بعد ساعات من اعلان قائد قطاع الحزام الأمني في المناطق الوسطى بمحافظة أبين العميد علي المحوري انضمامه لقوات الجيش الوطني.