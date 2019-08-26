شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الحزام الامني تتساقط في أحضان الشرعية.. الاسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قياديون رفيعون في قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، اليوم الاثنين، انشقاقهم والانضمام إلى قوات الجيش الوطني في محافظة أبين (جنوبي اليمن). وقال قائد المنطقة الوسطى في قوات الحزام الأمني بأبين المقدم علي عوض المحوري، في فيديو مصور: أعلن انضمامي إلى الشرعية الدستورية تحت مظلة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي".

واعلن العقيد علي عبدالله احمد المسهرج قائد التدخل السريع بالحزام الامني، قطاع الساحل شقره الخبر أحور، انضمامه و قواته الى جيش الوطني. ويأتي اعلان قيادات رفيعة في قوات الانتقالي عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني على قوات النخبة الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في محافظة شبوة وتزامناً من استعداداتها لتطهير أبين من قوات الحزام التي نفذت انقلاباً على الحكومة الشرعية.

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : 5 ألوية عسكرية تتحرك الآن بكامل عتادها العسكري نحو مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين..! «آخر التطورات»

- رسميا .. الإمارات تهدد بقتل الرئيس هادي في هذا التاريخ

- عاجل : 5 محافظات جنوبية تعلن اليوم رسمياً رفع علم الجمهورية اليمنية فوق مؤسسات الدولة (أسماء +صور)





Advertisements

- أنيس منصور : استهداف الفريق علي محسن الأحمر بصاروخ موجهة قبيل لحظات من وصوله محافظة مأرب (فيديو)

- الأمير طلال بن عبدالعزيز يقع في قبضة أجهزة الأمن القطرية والأمير تميم يحكم عليه بالسجن 25 عاما.. (صورة)





- عاجل : الرئيس هادي يفاجئ المجلس الانتقالي الجنوبي بقرارات جمهورية حاسمة.. شاهد ما ورد فيها؟

- ظهور أبناء الدكتورة خلود لأول مرة.. شاهد ”جمال ملائكي” يخطف الأنظار .. وهذا ما حدث لوجه ابنها ”خالد” (صورة)

- شاهد بالفيديو.. قناة العربية تفضح وسائل الإعلام الإماراتية .. ما الذي حدث ؟