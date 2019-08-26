شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يفاجئ المجلس الانتقالي الجنوبي بقرارات جمهورية حاسمة.. شاهد ما ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘سما المصري’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش

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