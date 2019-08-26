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رسميا .. الإمارات تهدد بقتل الرئيس هادي في هذا التاريخ

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سما المصري

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جواس

جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش

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