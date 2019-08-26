شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يفضح المجلس الانتقالي ويكشف عن مخطط إماراتي خطير يحاك ضد الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘سما المصري’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش

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