رئيس حلف قبائل وابناء شبوة يصدر بياناً هاماً 

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رئيس حلف قبائل وابناء شبوة يصدر بيانا هاما

الإثنين 26 أغسطس 2019

رئيس حلف قبائل وابناء شبوةعبدالعزيز الجفري

كتب الخليج 365

أصدر رئيس حلف قبائل وابناء شبوة،عبدالعزيز الجفري، بياناً هاماً، أكد بشأن الأحداث التي شهدتها المحافظة .



وأكد الجفري على عدم ترك شبوة فريسة للإرهابيين ؛ مشيرا بأن قوات النخبة ستعود اليها قريبا .

وفيما يلي نص البيان كما ورد :

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الحمدلله والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد واله ومن والاه..

لايسعنا في هذا الموقف الا ان نحي ابناءنا واخواننا شباب النخبه الشبوانيه وابطال المقاومة الجنوبية و شباب الثورة الجنوبية والأبطال الشجعان من جميع المناطق الجنوبية الذين هبوا لنداء البطولة والفداء من مقاومة و أحزمة أمنية .. الرجال البواسل الذين قدموا الغالي والنفيس واثبتوا أنهم الرجال الصناديد بكل ماتحمله الكلمة من معنى .. وأنهم لولا الخيانه ماكان للأمور أن تصل بنا الى هذا المستوى ..ولكنها حكمة الله التي نتقبلها ونأخذ منها العبرة فنعرف صديقنا المخلص من أخونا الخائن ..

هذه الخيانه التي لولاها لكان لرجال نخبتنا الكلمه العليا ولكانت رايتنا خغاقه كعادتها في ظل تواجد وثبات هذه النخبة الشبوانيه في طول وعرض محافظة شبوة فارضة الامن والأمان وناشرة السلام والاطمئنان على جميع ربوعها حيث نعم به الكبير والصغير والمسافر والمقيم... والذي وبإذن الله سيعود مع عودة قريبة لرجال النخبة الشبوانيه الئ ارضهم .

ان محافظة شبوة وفي ظل الغياب القسري لابطال نخبتها قد بدأ قلقها و مخاوفها يتزداد من عودة قوى الارهاب وعمليات التقطع والقتل والذي عانت منه محافظتنا كثيرآ... حيث ستجد قوئ الشر والارهاب في غياب النخبة الشبوانيه ورجالها الصادقين المخلصين الساحة خاليه امامها وخصبة لها لتتكاثر ويزداد نشاطها قتلا وارهابآ.. وقد ظهرت معالمها للعيان مع ظهور رايات واعلام تابعه لها فورا بعد سيطرة القوات الاخوانية المندثرة برداء الشرعية التي توافدت علئ مدينة عتق مؤخرآ.. ومن منطلق الحرص على اهلنا في شبوة فآننا نحذر من التهاون والتساهل مع هذه القوئ وترك اهلنا فريسة لها.

اللهم احفظ شبوة واهلها ونخبتها الباسلة.. عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري رئيس حلف قبائل وابناء شبوة قائد المقاومة الجنوبية شبوة