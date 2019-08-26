شاهد بالفيديو قبل الحذف.. قوات هادي تسحل جنود النخبة الشبوانية على مداخل المدينة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

تناقلت وسائل إعلام موالية للإمارات، مقاطع فيديو، تظهر بشاعة الاجرام الذي تقوم به قوات هادي مع الاسرى المحسوبين على ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية وذلك عقب سيطرتها على محافظة شبوة.

وتكشف المقاطع عملية السحل لعدد من افراد النخبة الشبوانية بعد قتلهم وتجريدهم من ملابسهم ليتم ربطهم في سيارات مكشوفة، وجر جثامينهم على الأرض.

واعتادت قوات هادي على ممارسة مثل هذه الاعمال الوحشية، حيث سبق وان قامت مليشياتها بسحل وتعذيب عشرات الاسرى من ابطال الجيش واللجان الشعبية في تعز وعدد من المحافظات اليمنية خلال المعارك السابقة، وهو نفس السيناريو الذي تكرره مع قوات النخبة الشبوانية.