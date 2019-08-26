شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن التحالف يعلن عن استهداف الحوثيين للسعودية بـ6 صواريخ باليستية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد 25 اغسطس/آب، اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

أخبار قد تهمك:

Advertisements



وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.