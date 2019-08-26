صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، آب 26، 2019، غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وكان التحالف قصف في وقت سابق اليوم، أهدافا للمليشيا في مديرية حيدان بذات المحافظة. Advertisements

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