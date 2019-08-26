- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
أحمد لملس
كتب
عدن - الخليج 365
قال الأمين العام للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، أنه للحرب أسرارها وأن صمت المجلس لن يطول عنها، وذلك في إشارة إلى المواجهات التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، خلال الأيام الماضية بين قوات النخبة، والعناصر الإخوانية والمتطرفة .
وجدد لملس في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365) التأكيد على أن شبوة لن نتغرد خارج السرب الجنوبي، مختتماً تغريدته بالقول "واصحاب الاقنعة مع الخيل ياشقراء" .
وخاضت قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الإنتقالي مواجهات عنيفة ضد العناصر الإخوانية والمتطرفة في مدينة عتق، عقب إنقلاب السلطة المحلية على إتفاق مع المجلس الإنتقالي يقضي بإخراج القوات العسكرية وتسليم مهمة تأمين المدينة للشرطة المحلية وقوات النخبة .
وكشفت المواجهات عن إستقدام القوات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح، عناصر إرهابية ومتطرفة وتعزيزات من خارج المحافظة لقتال قوات النخبة التي ينتمي منتسبوها للمحافظة، ومهاجمة مواقعها على حدود مدينة عتق .
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد لملس : للحرب أسرارها وصمتنا عنها لن يطول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.