مليشيا الحوثي تواصل قصفها للمدنيين والقوات المشتركة في الحديدة

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - الحديدة قصفت مليشيات الحوثي، الاثنين مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استخدمت خلال القصف القذائف المدفعية والأسحلة الثقيلة والمتوسطة. وأوضحت المصادر، أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف عيار 82 ومدفعية الهاوزر على المواقع، كما استهدفت مواقع أخرى بمعدلات البيكا وسلاح 12.7 وسلاح 14.5. الجدير بالذكر أن المليشيات تمارس انتهاكاتها وخروقاتها الصارخة للهدنة الأممية بشكل يومي ومتواصل، في ظل تجاهل وصمت أممي ودولي تجاه تلك الخروقات والانتهاكات التي تهدد سير الهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة. Advertisements

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