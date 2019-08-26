تقدم كبير لقوات الجيش في مديرية كتاف بمحافظة صعدة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، تقدما جديدا في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.



وبحسب مصادر ميدانية، فقد تمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوما شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب.

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إلى ذلك، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفر الهجوم والقصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.